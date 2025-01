“Io sto partendo, ma promettimi che non cambierai mai”, lettera d’amore misteriosa a Torino

TORINO – Chi passa sul ponte Vittorio Emanuele I che collega la Gran Madre a piazza Vittorio Veneto, ha forse potuto notare una lettera d’amore firmata da un certo M.Z. a una ragazza. “Ogni volta che la vedo è come se fosse la prima volta. Con quel suo modo un po’ imbranato e quel sorriso che non puoi farne a meno”, inizia con questa frase la lettera misteriosa, legata a un palo con un filo e protetta da una cartellina trasparente dalle piogge di questi giorni.

“Non ho mai incontrato una ragazza così forte, con un carattere sempre solare con un solo sguardo è capace di dire più di mille parole. Amo stare in silenzio a guardarla – scrive M.Z. – Amo vederla sorridere, vederla cantare a squarciagola… anche per un minuto, che durerebbe per me tutta una vita…”. “Lei ha questo strano potere, riesce a fermare il tempo intorno a me – continua l’innamorato – E in quell’istante penso a quanto sia stato fortunato a incontrarla. Esistono tante ragazze nel mondo, ma lei è l’eccezione, l’unica, anche se ancora non riesce a capirlo”.

La lettera si chiude con un triste saluto: “Io sto partendo e non so se ci rivedremo, ma promettimi che non cambierai mai. Sei la cosa più bella che esista”. Chissà se il messaggio è arrivato alla ragazza, ma sicuramente è una bella storia da raccontare a pochi giorni da San Valentino.

