Muore dopo quasi un mese Nicola Villella, il 76enne investito insieme a un altro anziano a Piossasco

PIOSSASCO – Non ce l’ha fatta Nicola Villella, l’uomo di 76 anni era stato investito quasi un mese fa – il 21 giugno – a Piossasco. Insieme a lui era stato investito anche un altro anziano, dimesso qualche giorno dopo.

Il funerale di Villella si svolgerà nel pomeriggio di martedì 22 luglio nella chiesa parrocchiale dei Santi Apostoli, in via Pinerolo.

L’investimento dei due anziani

Il sinistro è avvenuto in via Susa, all’altezza dell’incrocio con via Cavour. I due uomini sono stati investiti da un’auto e, dopo l’arrivo dei soccorsi, sono stati trasportati immediatamente in ospedale in condizioni critiche. Il più grave dei due, Villella, con un trauma cranico, costole e bacino rotti, è stato trasferito d’urgenza al Cto di Torino. Qui purtroppo è deceduto senza mai essersi ripreso. Il secondo uomo è stato portato al San Luigi di Orbassano per la frattura di sei costole.

Il conducente dell’auto, che si era fermato subito e ha chiamato i soccorsi, adesso rischia una denuncia per omicidio stradale. Sull’accaduto continua a indagare la polizia locale.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese