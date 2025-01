A Torino torna Grease e non invecchia mai

TORINO – Lo spettacolo musicale che ha fatto innamorare milioni di spettatori torna a Torino con un’energia rinnovata e un cast di giovani talenti. Con la regia di Saverio Marconi e la regia associata di Mauro Simone, Grease sarà al teatro Alfieri dal 30 gennaio al 2 febbraio.

Dal suo debutto a Broadway nel 1971 fino al celebre film del 1978 con John Travolta e Olivia Newton-John, Grease ha attraversato più di cinquant’anni senza mai perdere il suo smalto. La storia d’amore adolescenziale tra Danny e Sandy, ambientata nell’intramontabile atmosfera rock’n’roll degli anni ’50, continua a far sognare grazie a brani iconici come Restiamo Insieme, Greased Lightnin’ e Sei perfetto per me nella versione italiana di Franco Travaglio e Michele Renzullo.

La nuova stagione vedrà ancora protagonista Eleonora Buccarini nei panni di Sandy, affiancata dal carismatico Tommaso Pieropan nel ruolo di Danny. Insieme a loro, un cast affiatato di giovani performer dà vita a personaggi che sono ormai icone generazionali: dalle Pink Ladies ai T-Birds, fino agli studenti della mitica Rydell High School.

Un successo firmato Compagnia della Rancia

“Ogni nuova edizione di Grease è un’occasione per innovare e crescere,” spiega il regista Saverio Marconi. “Ci impegniamo sempre a offrire al pubblico uno spettacolo di altissima qualità, dove talento ed emozioni si intrecciano in un coinvolgimento unico.”

Un approccio condiviso anche dal regista associato Mauro Simone, che aggiunge: “Il nostro lavoro si concentra nel mantenere Grease un classico intramontabile, pur introducendo idee fresche e contemporanee. Questo equilibrio è il segreto del suo successo duraturo.”

Un allestimento curato nei minimi dettagli

Dietro le quinte, il team creativo ha lavorato intensamente per dare vita a uno spettacolo visivamente e musicalmente esplosivo. Le coreografie, curate da Gillian Bruce, sono state create su misura per i performer, mentre i costumi, firmati da Chiara Donato, offrono un’esplosione di colori e tessuti cangianti, realizzati nelle principali sartorie teatrali italiane.

La scenografia, progettata da Gabriele Moreschi, si integra alla perfezione con il coloratissimo disegno luci di Valerio Tiberi ed Emanuele Agliati, che sottolinea i momenti più esplosivi e quelli più intimi. A completare il quadro, la direzione musicale di Gianluca Sticotti e gli arrangiamenti curati da Riccardo Di Paola.

Con oltre 2 milioni di spettatori dalla prima messa in scena, Grease non smette di emozionare e di unire generazioni diverse con il suo messaggio universale di amore, amicizia e inclusione. Un cult che non invecchia mai e che continua a brillare sui palcoscenici italiani.

