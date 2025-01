Giudice di Alessandria riconosce 10 euro di risarcimento per i disagi delle norme Covid: “quasi una confessione dell’attuale credibile governo”

ALESSANDRIA – Una sentenza che farà discutere quella emessa da un giudice di pace di Alessandria, sia nei termini che nella sostanza. Paolo Olezza ha infratti dato ragione a una ventina di persone che avevano fatto causa alla Presidenza del Consiglio dei ministri ritenendo ingiuste le norme sancite in periodo Covid.

La sentenza concede un risarcimento di 10 euro ai ricorrenti per “danno non patrimoniale”, rigettando la richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri di respingere il ricorso. A stupire sono però i termini della sentenza in cui si legge che “le posizioni espresse dall’attuale credibile Consiglio dei ministri” per quel che rigurada pandemia e vaccini sono “quasi una sorta di confessione stragiudiziale del carattere illecito della normativa”

