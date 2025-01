Il crollo della gru a Roma e quella somiglianza con le due tragedie sul lavoro di Torino: “ennesima strage sfiorata in edilizia”

TORINO – “È l’ennesima strage sfiorata in edilizia” e assomiglia molto all’incidente sul lavoro avvenuto via Genova a Torino del 2021: questo il commento di “Sicurezza e Lavoro”, organizzazione no-profit che si occupa della tutela della sicurezza sul luogo di lavoro.

Nella mattina di oggi, martedì 28 gennaio, a Roma in via Giana Anguissola, una gru è precipitata al suolo, distruggendo un balcone e un’auto. Non ci sono nè morti nè feriti, ma solo alcune persone evacuate dal palazzo vicino al crollo.

L’incidente riguarda la scarsa sicurezza sui luoghi di lavoro e in particolare degli impianti instabili che circondano le gru. A Torino sono accaduti due fatti molto simili a quello di Roma: il 18 dicembre 2021 in via Genova una gru caduta ha schiacciato e ucciso tre operai; il 18 novembre in un cantiere all’interno del Centro Ricerche Smat, in corso Unità d’Italia a Torino, un operaio era stato ucciso da un braccio di una gru.

Massimiliano Quirico, direttore di Sicurezza e Lavoro, commenta i fatti di Roma così:

Mentre è da poco iniziato in tribunale il dibattimento del processo penale per il crollo della gru di via Genova a Torino del 18 dicembre 2021, costato la vita a tre operai, in cui Sicurezza e Lavoro è parte civile, le gru continuano a cadere. Dopo l’operaio schiacciato da una gru nel cantiere Smat di Torino a novembre e l’altra gru caduta sulla Rsa La Camandolina, sempre a novembre scorso, a Genova, questa volta a schiantarsi al suolo è stata una gru nella capitale.

È l’ennesima strage sfiorata in edilizia che poteva coinvolgere non solo lavoratori e lavoratrici, ma anche cittadini e cittadine che vivono o lavorano nei pressi del cantiere

