Incidente mortale sul lavoro a Torino, operaio schiacciato dal crollo di una gru alla Smat

TORINO – L’ennesimo drammatico e mortale incidente sul lavoro si è verificato questa sera all’interno dell’impianto di potabilizzazione delle acque Smat di corso Unità d’Italia a Torino.

Un operaio di 51 anni, Fatmir Isufi, è morto schiacciato dal braccio di una gru, mentre stava lavorando alla realizzazione della struttura per contenere una nuova vasca di pompaggio della Smat. Le prime immagini mostrano parte della gru crollata al suolo e ricordano purtroppo quanto accaduto pochi anni fa in via Genova, non lontano dal luogo dell’incidente odierno.

Sono in corso gli accertamenti per definire cosa sia effettivamente accaduto.

