Giovani ladri in azione a Vercelli: razziati oltre 20 negozi in pochi mesi

VERCELLI – Dallo scorso settembre, la città di Vercelli è stata teatro di una serie di furti che hanno messo a dura prova la tranquillità dei suoi abitanti e dei commercianti. Oltre 20 esercizi commerciali sono stati razziati da un duo di ladri minorenni.

I due giovani, identificati e denunciati dalla squadra mobile di Vercelli, utilizzavano un modus operandi ben definito: si muovevano in bicicletta, colpendo in piena notte e forzando entrate secondarie per accedere a bar, negozi e ristoranti. I raid, caratterizzati da un’azione rapida ed efficace, portavano via contante, computer, telefoni e qualsiasi altro oggetto di valore a portata di mano. Con il cappuccio della felpa calato in testa, si muovevano come ombre, sfuggendo all’attenzione.

L’allerta tra i commercianti vercellesi è stata alta, soprattutto dopo che diverse telecamere di videosorveglianza hanno immortalato i ladri in azione, fornendo preziose informazioni agli investigatori.

