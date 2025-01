Incidente in superstrada, a Biella: tre auto coinvolte e traffico bloccato

BIELLA – Poco fa, un grave incidente stradale ha causato notevoli disagi sulla superstrada, dove tre autovetture sono rimaste coinvolte in uno scontro. Le conseguenze dell’incidente hanno generato lunghe code e ritardi per gli automobilisti in transito, costretti a deviare il percorso e uscire a Vigliano.

Due persone sono state trasportate in condizioni serie al Pronto soccorso dai sanitari del 118, mentre sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco per garantire la sicurezza e gestire le operazioni di soccorso.

Gli agenti della polizia stradale sono attualmente al lavoro per ricostruire la dinamica dello scontro e chiarire le cause.

***NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO***

