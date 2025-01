La Torta 900: un dolce che racconta la tradizione di Ivrea

IVREA – La Torta 900 è molto più di un semplice dessert: è un simbolo della tradizione dolciaria di Ivrea, una cittadina piemontese che deve la sua fama a questo delizioso dolce. Inventata alla fine dell’Ottocento dal pasticcere Ottavio Bertinotti, la torta porta nel suo nome un omaggio al nuovo secolo che stava per arrivare. Grazie alla passione e all’impegno di Umberto Balla e della sua famiglia, oggi la Torta 900 è un prodotto esclusivo della pasticceria di Ivrea, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo.

Un viaggio nel tempo tra ingredienti semplici e sapori straordinari

La Torta 900 è composta da pochi ingredienti, ma la loro combinazione crea un’esperienza di gusto indimenticabile. Le uova, la farina, lo zucchero, il cacao e il latte si uniscono per dar vita a un pan di Spagna al cacao, morbido e delicato, farcito con una crema al cioccolato tanto raffinata quanto irresistibile. Ogni boccone si scioglie in bocca, e il sapore fresco e delicato invita a un assaggio dopo l’altro.

La pasticceria di Umberto Balla, ora gestita dalla quarta generazione della famiglia, continua a preparare la Torta 900 con la stessa cura e attenzione dei tempi di Bertinotti. Ogni giorno, vengono realizzati pan di Spagna in diversi formati, e la crema è preparata al momento da un team di giovani pasticceri, sotto l’occhio vigile di Stefano, figlio di Umberto.

La Torta 900: un tesoro da proteggere

La storia della Torta 900 non è solo una storia di dolci, ma anche di tutela e difesa di un patrimonio culturale. Dal 1964, con la registrazione del marchio n. 176.222, un team legale si occupa di proteggere l’autenticità di questo dolce, che è stato oggetto di numerosi tentativi di imitazione in tutto il mondo, ma senza successo. La Torta 900 rimane un’esclusiva della pasticceria di Ivrea, un prodotto che racchiude in sé la passione e l’amore per la tradizione.

