Pandorogate: Chiara Ferragni e Alessandra Balocco rinviate a giudizio per truffa

MILANO – Ancora Pandorogate, ancora Chiara Ferragni.

Sebbene solo un mese fa sembrava che la vicenda si fosse conclusa, e in positivo, per l’influencer e imprenditrice che aveva raggiunto un accordo con il Codacons, oggi invece è arrivata la doccia fredda: la Procura di Milano ha rinviato a giudizio con citazione diretta Chiara Ferragni per la presunta truffa del pandoro Pink Christmas e per le uova di cioccolato.

Stessa sorte per Fabio Damato, ex braccio destro, la manager Alessandra Balocco e l’imprenditore Francesco Cannillo. L’accusa è “truffa continuata e aggravata” in relazione, a vario titolo, alle operazioni commerciali “Pandoro Balocco Pink Christmas, Limited Edition Chiara Ferragni” e “Uova di Pasqua Chiara Ferragni – sosteniamo i Bambini delle Fate” (Pasqua 2021 e 2022).

L’udienza predibattimentale è stata fissata per il prossimo 23 settembre.

