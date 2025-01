Inaugurato ad Alba il nuovo ambulatorio veterinario sociale dell’Asl Cn2

ALBA – Si è svolta nella mattinata di oggi, giovedì 30 gennaio, presso la Casa della Comunità di Alba (ex Ospedale San Lazzaro), la presentazione dell’Ambulatorio Veterinario Sociale dell’ASL CN2.

L’Ambulatorio nasce con l’intento di fornire assistenza veterinaria a piccoli animali d’affezione appartenenti a famiglie in difficoltà economica o sociale. I benefici che derivano dal vivere con un animale domestico sono oggi universalmente riconosciuti; con questo servizio l’ASL CN2 vuole contribuire al benessere dei piccoli animali, alla serenità di chi si prende cura di loro e, di conseguenza, alla salute pubblica.

L’incontro ha visto la partecipazione del Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, delle Assessore ai Servizi Sociali di Alba e Bra, Donatella Croce e Lucilla Ciravegna, dei servizi socio-assistenziali delle due Città, di rappresentanti delle istituzioni locali, della Direzione Aziendale dell’ASL CN2 e delle locali associazioni di tutela del benessere animale.

Un momento importante per l’Azienda Sanitaria, che è stato occasione per presentare il servizio, il team di professionisti ad esso dedicato e le modalità di accesso all’utenza, oltre che un’opportunità di rilievo per discutere di eventuali possibili collaborazioni tra le realtà del settore.

“La Regione Piemonte ha voluto istituire gli ambulatori veterinari sociali nella convinzione che occuparsi del benessere degli animali sia un modo per avere a cuore quello delle persone – dichiara il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio – È provato scientificamente quanto la compagnia e la vicinanza di un animale d’affezione siano importanti per le persone, soprattutto per quelle più fragili. Sono molto orgoglioso che il Piemonte sia tra le prime regioni in Italia a offrire questo genere di prestazione: qui e in altri 16 ambulatori che sono oggi attivi in Piemonte, le persone in carico ai servizi sociali, circa 120 mila in tutta la Regione, che hanno difficoltà a sostenere le spese veterinarie dei loro animali da compagnia, possono farli curare gratuitamente”.

“Siamo orgogliosi di aver potuto presentare alla cittadinanza questo servizio della nostra ASL, in un contesto che vede coinvolte importanti cariche istituzionali e realtà della Sanità, del Sociale e del Volontariato locale – ha proseguito il dottor Luca Burroni, Direttore Sanitario ASL CN2 – La cura dei piccoli animali d’affezione va di pari passo con la cura della persona e, in un’ottica “one health”, anche questo è un presupposto fondamentale per il benessere della collettività che siamo chiamati a tutelare. L’unione di più forze, in questo comune intento, non può che essere propizia di proficue sinergie”.