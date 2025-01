Torna il Mercato di Piazza Bengasi, ecco il cronoprogramma dei lavori

TORINO – La fine dei lavori del parcheggio multipiano di piazza Bengasi è prevista per la fine del 2026, ma il mercato potrà tornare già sei mesi prima, coesistendo con i cantieri.

L’assessore al Commercio del Comune di Torino, Paolo Chiavarino, ha chiarito la situazione durante una commissione Lavoro, dove i commercianti hanno espresso le loro difficoltà dopo anni di cantieri, chiedendo sgravi fiscali e incentivi economici.

Dopo 12 anni di attesa, il mercato tornerà nella piazza riqualificata nella primavera/estate del 2026, con 172 banchi previsti. La pavimentazione includerà pietra di Luserna e asfalto rosso.

I lavori per il parcheggio interrato, con 639 posti auto, inizieranno nel 2025. I posti auto saranno destinati in parte agli abbonati della metro e in parte alla sosta a rotazione.

