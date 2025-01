Una persona è stata portata in caserma a Tortona perchè sospettata dell’accoltellamento mortale in stazione

TORTONA – I carabinieri della stazione di Tortona confermato che una persona è stata portata in caserma dopo l’omicidio del ragazzo di 19 anni avvenuto questo pomeriggio (30 gennaio) nei pressi della stazione di Tortona. Al momento il sospettato è a colloquio con i legali.

L’arresto non è ancora stato convalidato dal pubblico ministero.

I passaggi legali ora

Secondo l’articolo 390 del codice di procedura penale, entro 48 ore dal fermo, quindi entro sabato pomeriggio, il pubblico ministero che si occupa del caso deve richiedere la convalida dell’arresto al giudice per le indagini preliminari (gip) e qui si aprono due possibilità: se non arriva la conferma la persona viene rilasciata, se invece non arriva il gip deve fissare l’udienza di convalida “al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero e al difensore”.

Durante questa udienza, inoltre, sarà verificato se gli agenti che hanno eseguito il fermo hanno rispettato la procedura, che prevede, tra le altre cose, di informare il sospettato del suo diritto ad avere un legale difensore, di “ottenere informazioni in merito all’accusa” e del “diritto all’interprete ed alla traduzione di atti fondamentali”.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese