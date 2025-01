Black out a Trecate per l’incendio di una cabina elettrica

TRECATE – A causa dell’incendio avvenuto in corso Roma a una cabina elettrica, alcune zone di Trecate sono rimaste al buio. Lo fa sapere il comune in una nota segnalando il fatto intorno alle 15 di oggi, giovedì 30 gennaio. Oltre in corso Roma sono stati segnalati dai cittadini black out nelle vie San Cassiano, Novara, Bottego, Cerina, Madonna delle Grazie, don Milani, Magellano, Sempione, Girondella e piazza Dolce.

Sul posto sono arrivati per verificare la situazione e provvedere al ripristino della normale erogazione del servizio nel più breve tempo possibile i vigili del fuoco, la polizia locale e i tecnici dell’Enel. La situazione si è risolta nel corso del pomeriggio quando la corrente è tornata in buona parte delle vie colpite dal black out.

