Cagnolina cade nella Dora a Collegno, la salvano i vigili del fuoco

COLLEGNO – Dalla foto Kiki sembra scossa ma serena di essere tra le braccia della sua padrona (tralasciamo le considerazioni sull’acconciatura). La piccola cagnolina di quattro mesi ieri però se l’è vista davvero brutta.

Era a spasso con la padrona quando si è allontanata ed è scivolata nella Dora, in un punto dove la corrente diventa impetuosa e crea un gorgo pericoloso. Per salvara è stato necessario l’intervento dei vigli del fuoco, che sono intervenuti con un AB412 Drago del Nucleo Elicotteri per la localizzazione dell’animale. A quel punto, per ripescare Kiki dal fiume è intervenuto il Nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) mediante calata su corda.

