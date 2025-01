La guerra dei fast food, a Cuneo apre McDonald’s, a Torino Burger King

TORINO – La guerra dei fast food è un grande classico che sembra riportarci al secolo scorso. Eppure, nonostante il proliferare negli ultimi anni di piccoli e grandi street food che puntano sulla qualità e sull’attenzione ai prodotti, anche e forse soprattutto locali, i due grandi colossi internazionali McDonald’s e Burger King continuano a crescere e ad aprire nuovi punti vendita.

Così, cosa cuirosa, negli ultimi giorni abbiamo registrato due nuove aperture dei brand rivali a Torino e Cuneo.

McDonald’s a Cuneo

Ha aperto il 10 gennaio il nuovo ristorante McDonald’s di Cuneo in via Pertini 8 e nei prossimi giorni è prevista un’inaugurazione ufficiale. Il 7 febbraio alla presenza delle autorità. Quello di via Pertini è il sesto locale in gestione in provincia. Inoltre questa inaugurazione cade nel 25esimo compleanno della società Euro1 e per questo durante il simbolico taglio del nastro, si parlerà delle donazioni a cinque strutture operanti nel sociale, quattro di esse cuneesi. Le associazioni utilizzeranno la donazione per realizzare progetti all’insegna dell’inclusione e delle pari opportunità sociali, scelte dalla direzione aziendale dei McDonald’s locali.

Si tratta nello specifico di Amico Sport ASD operante nel campo dello sport per atleti con disabilità intellettive, Fiori sulla Luna Onlus con focus sul progetto Siblings, Aria APS e Associazione Amici Case del Cuore in sostegno all’inserimento sociale di persone con disturbi dello spettro autistico. A completare le erogazioni quella in favore di Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia, ente del terzo settore che opera nell’accoglienza per offrire ospitalità e assistenza alle famiglie dei bambini ospedalizzati durante il periodo di degenza lontano da casa. In particolare, il supporto va alla Family Room di Alessandria presso l’Ospedale Infantile Cesare Arrigo, inaugurata e sostenuta attraverso continue donazioni dal 2011.

Burger King a Torino

Martedì 28 gennaio si è tenuta invece l’inaugurazione della nuova sede di Burger King, a To Dream a Torino, con un dj set che ha animato l’evento. Il nuovo ristorante si estende su una superficie di oltre 200 mq ed è progettato all’insegna della sostenibilità.

“Siamo altresì orgogliosi di poter contribuire in maniera significativa all’impatto sociale ed economico del nostro territorio, – si legge nel comunicato di lancio – promuovendo l’inserimento lavorativo di nuove risorse, con l’obiettivo di favorire la crescita e lo sviluppo sostenibile della comunità locale”.

