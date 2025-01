L’aeroporto di Torino cresce di un terzo rispetto alla media nazionale, Levaldigi in netto calo

PIEMONTE – Sapevamo della situazione di Cuneo Levaldigi, che secondo i dati di Assaeroporti pubblicati oggi è in netto calo di passeggeri, ma anche l’altro scalo internazionale piemontese, l’aeroporto di Torino Caselle, non ha mostrato crescita significativa rispetto agli altri aeroporti italiani, crescendo solo un terzo rispetto alla media nazionale. Caselle è al 13esimo posto per numero di passeggeri che in tutto il 2024 sono stati poco meno di 4 milioni e 700 mila.

Qualcuno azzarda l’accusa di dolo nei confronti di Caselle da parte degli azionisti, in particolare di F2i, azionista di maggioranza in Sagat e detentrice di quote per oltre il 44% di SEA, società che gestisce gli aeroporti di Malpensa e Linate. L’ipotesi piuttosto campata in aria è che ci sia un’intenzione di favorire Malpensa svantaggiando Caselle. Un altro cittadino spiega però che il problema di Torino è Torino stessa commentando che i Torinesi stessi vogliono partire da Malpensa. Alcuni puntano il dito contro le amministrazioni che dovrebbero pensare al territorio più che ai profitti, ma per altri non serve mettere più voli e destinazioni se i passeggeri non ci sono.

