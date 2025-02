Il Torino strappa un prezioso pareggio a Bergamo: termina 1-1 la partita contro l’Atalanta

BERGAMO – Il Torino regala una prestazione solida a Bergamo, strappando un pareggio importante contro l’Atalanta, terza in classifica, nel match del Gewiss. I granata, undicesimi, mostrano carattere e solidità difensiva contro una delle squadre più in forma del campionato, riuscendo a fermare la corsa della Dea verso la vetta della Serie A.

Il primo tempo si svolge su ritmi abbastanza bassi, ma il Torino non resta a guardare. Nonostante un gol annullato all’ex granata Bellanova per un tocco di braccio (14′), è la squadra ospite a farsi sotto al 40’, quando Maripan sfrutta un perfetto cross di Lazaro per il pareggio, rispondendo così al vantaggio atalantino firmato da Djimsiti su calcio d’angolo. La squadra granata è compatta e reattiva, e il gol del difensore cileno rappresenta la giusta ricompensa per una fase difensiva ben organizzata.

Nel secondo tempo, il Torino difende con ordine e l’Atalanta, pur cercando il gol della vittoria, fatica a sfondare. Al 74′, però, arriva l’occasione più grande per i bergamaschi: un rigore che, però, viene neutralizzato da una grande parata di Milinkovic su Retegui, mostrando tutto il carattere del portiere granata.

Un punto che vale oro per il Torino, che continua a crescere e a mostrare solidità in trasferta, mentre l’Atalanta si trova costretta a rallentare dopo l’intensa settimana europea.

