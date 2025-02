Tangenziale di Torino, via i caselli e arriva il Free-Flow: ecco come funziona

TORINO – Sulla tangenziale di Torino presto entrerà in funzione un nuovo sistema di pagamento elettronico del pedaggio.

Grazie a una telecamera che rileverà automaticamente la targa, chi non dispone di Telepass o servizi analoghi potrà saldare l’importo tramite un’app dedicata. Questo sistema, chiamato free-flow, è già stato sperimentato sulla Pedemontana lombarda e sulla Asti-Cuneo.

L’innovazione porterà all’abbandono della tariffa fissa, uguale per tutti indipendentemente dai chilometri percorsi, a favore di un modello basato sul consumo effettivo, noto come pay per use. Il nuovo metodo è in linea con una recente direttiva europea che impone un pedaggio proporzionale alla distanza percorsa.

L’annuncio arriva da Claudio Dogliani, CEO di Itp (Ivrea-Torino-Piacenza), la società che ha preso il posto di Gavio nella gestione della A55. Dogliani ha dichiarato, in un’intervista al Corriere Torino, che sono previsti investimenti per un miliardo di euro, destinati non solo alla tangenziale ma anche alla risoluzione del nodo idraulico di Ivrea.

Per quanto riguarda i casellanti, la società assicura che non ci saranno licenziamenti: il personale sarà ricollocato in altre mansioni all’interno degli uffici.

