Ufficiale: Cesare Casadei ora gioca per il Toro

TORINO – Il lungo tira e molla con la Lazio si è finalmente concluso con un esito positivo per il Torino: Cesare Casadei è ufficialmente un nuovo giocatore granata. L’annuncio è stato dato direttamente dal club tramite il suo sito ufficiale.

Nato a Ravenna il 10 gennaio 2003, Casadei ha iniziato la sua carriera calcistica nei settori giovanili di Cervia, Cesena e Inter. Nel 2022, il suo percorso lo ha portato in Inghilterra, dove si è unito al Chelsea, inizialmente con la squadra Under 21.

Nel gennaio 2023, è stato ceduto in prestito al Reading, club di Championship, dove ha fatto il suo debutto nella seconda serie inglese. Nell’agosto dello stesso anno, è passato al Leicester, per poi essere richiamato al Chelsea nel gennaio 2024.

Il 31 gennaio dello stesso anno, ha esordito in Premier League contro il Liverpool e ha anche fatto il suo debutto in Europa, con 5 presenze in Conference League nella stagione in corso.

Casadei è stato inserito dal Guardian nella lista “Next Generation” nel 2021, tra i talenti più promettenti nati nel 2003.

Ha indossato le maglie di tutte le nazionali giovanili italiane, dall’Under 16 all’Under 21, con cui ha collezionato 12 presenze e 3 gol.

Nel 2023, ha contribuito al secondo posto della nazionale Under 20 ai Mondiali, dove l’Italia è stata sconfitta solo in finale dall’Uruguay. In quel torneo, Casadei ha vinto il titolo di capocannoniere con 7 gol in 7 partite, oltre a essere stato nominato miglior giocatore della competizione.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese