E’ fuori pericolo la bambina di 12 anni investita sulle strisce pedonali a Torino

TORINO – La bambina di 12 anni che venerdì scorso è stata investita da un’auto mentre attraversava corso Grosseto sulle strisce pedonali è fuori pericolo. I medici dell’ospedale Regina Margherita hanno sciolto la prognosi e la ragazzina è stata trasferita dal reparto di terapia intensiva a quello di degenza in Chirurgia.

La piccola era stata travolta venerdì pomeriggio mentre attreversava sulle strisce pedonali in corso Grosseto all’angolo con via Chiesa della Salute. L’impatto era stato così violento da incrinare il parabrezza dell’auto e rompere un faro.

Operata per ridurre le fratture, è rimasta tre giorni in Rianimazione, prima di essere trasferita in Chirurgia.

