La Città Metropolitana di Torino cerca volontari per il servizio civile tra Italia e Francia

TORINO – La Città metropolitana di Torino, ente accreditato all’Albo Nazionale del Servizio Civile Universale, ha sottoscritto un accordo con l’associazione francese Parcours Le Monde Sud Est che, in qualità di partner del progetto sperimentale, ha contatti diretti con la Città metropolitana di Nizza.

Nell’ambito dell’accordo, nato per contribuire a costruire un’Europa più forte attraverso la collaborazione tra Italia e Francia, è indetta una selezione per 2 persone da avviare al servizio volontario volto allo svolgimento di due Missioni: sensibilizzare i cittadini, giovani e studenti all’Unione europea con il Centro Europe Direct di Nizza (Missione A); rafforzare la coesione sociale territoriale attraverso la sensibilizzazione sulle tematiche della disabilità, dell’inserimento professionale, della politica sociale giovanile e della lotta contro ogni forma di discriminazione (Missione B).

Possono partecipare alla selezione i giovani senza distinzione di genere, provenienza, formazione o appartenenza sociale in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure di unPaese extra Unione Europea purché la persona sia regolarmente soggiornante in Italia;

b) età compresa tra 18 e 25 anni alla data di presentazione della domanda;

c) possesso del diploma di scuola media inferiore; aver conseguito titoli di studio superiori, soprattutto se pertinenti al progetto, sarà oggetto di valutazione;

d) possesso di buona conoscenza della lingua francese, preferibilmente certificata.

Trattandosi di un’esperienza di servizio civile francese possono partecipare anche soggetti che abbiano concluso un progetto di servizio civile universale in Italia.

Sarà possibile presentare candidatura fino al termine di scadenza fissata il 20/02/2025 ore 14.

È prevista una indennità mensile : 754,98€/ mese + 100€/ mese di partecipazione per le spese alimentari.

Per la presentazione della candidatura è richiesta la compilazione del form online disponibile sul sito istituzionale della Città metropolitana di Torino all’indirizzo

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/politiche-sociali/servizio-civile/bando-italo-francese-2025

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese