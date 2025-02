Yazaki Italia licenzia 52 dei 72 operai assunti: la crisi per il calo delle commesse Maserati

GRUGLIASCO – La Yazaki di Grugliasco, multinazionale giapponese specializzata in cablaggi e componentistica elettrica per il settore automobilistico, ha confermato il licenziamento di 52 lavoratori su 72. La decisione è legata alla riduzione delle commesse da parte di Maserati, con l’azienda che parla di una “crisi irreversibile e strutturale”, secondo quanto riferito dai sindacati.

Il magazzino della divisione italiana è stato trasferito in Campania e il personale del customer service ha ricevuto la comunicazione dell’avvio della procedura di licenziamento collettivo.

Le sigle sindacali Filcams CGIL e Fisascat CISL di Torino hanno annunciato la chiusura della prima fase della trattativa con un “mancato accordo”, sottolineando che l’azienda non ha accettato di ricorrere agli ammortizzatori sociali, strumento che avrebbe potuto tutelare l’occupazione in attesa di un miglioramento della situazione.

I sindacati saranno in Regione il 5 febbraio per chiedere un intervento delle istituzioni volto a individuare una soluzione che possa garantire un futuro occupazionale ai lavoratori coinvolti. Inoltre, solleciteranno l’azienda a fornire maggiori garanzie anche per i 20 dipendenti che rimarranno in organico, ad oggi privi di un piano industriale chiaro per il loro futuro.

