Si cerca Carla Maria Mari, scomparsa da Ovada il 30 gennaio 2025

OVADA – Carla Maria Mari è scomparsa da Ovada il 30 gennaio 2025. La donna vive a Ovada (Alessandria), mercoledì 29 gennaio si è recata presso una famiglia per lavorare in prova come badante.

Alle 18:49 ha inviato un ultimo messaggio al figlio, scrivendo che aveva deciso di non accettare il lavoro e che ne avrebbero parlato la mattina dopo. Ma così non è stato, perché non è tornata a casa e il suo cellulare è risultato spento. Ha con sé i documenti.

Chiunque avesse informazioni utili o la dovesse vedere contattare i numeri in foto o il NUE112

La donna ha 67 anni, è alta 1,70, ha occhi castani e capelli bianchi. Portava un cappello grigio, giacca pile blu, pantaloni neri e scarpe da ginnastica nere; porta occhiali con montatura viola

Segni particolari: due tatuaggi sulla spalla sinistra raffiguranti due guantoni da box e una testa, sulla spalla destra una piramide con una scritta in thailandese.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese