GTT, lavori in via XX Settembre a Torino: quali linee saranno deviate e da quando

TORINO – Come comunicato da GTT a seguito di lavori di manutenzione che prevedono la molatura dei binari in via XX Settembre, nel tratto compreso tra via Bertola e corso Regina Margherita, dalle ore 24.00 di giovedì 6 febbraio 2025 fino al termine del servizio saranno deviate le linee: 4 – 8 – 11 – 27 – 51 – 55 – 72 – 72/.

In particolare

Linea 4.

Solo in direzione Falchera: da via Sacchi deviata in corso Vittorio Emanuele II, via Accademia Albertina, piazza Carlo Emanuele II (detta “Carlina”), via Accademia Albertina, via Rossini, corso Regina Margherita, corso Giulio Cesare, percorso normale.

Linea 8.

Solo in direzione via Mezzaluna (San Mauro): da via Cernaia angolo corso Galileo Ferraris deviata in corso Siccardi, via della Consolata, corso Regina Margherita, corso XI Febbraio, percorso normale.

Linea 11.

Solo in direzione via Leopardi (Venaria): da via XX Settembre deviata in corso Matteotti, corso Re Umberto, piazza Solferino, via Cernaia, corso Siccardi, via della Consolata, corso Regina Margherita, corso Giulio Cesare, percorso normale.

Linea 27.

Solo in direzione via Anglesio: dal capolinea di via XX Settembre deviata in via Bertola, via Pietro Micca, via Cernaia, corso Siccardi, via della Consolata, corso Regina Margherita, corso Regio Parco, percorso normale.

Linea 51.

Solo in direzione corso Vercelli (Parcheggio Stura): da via Cernaia angolo corso Galileo Ferraris deviata in corso Siccardi, via della Consolata, corso Regina Margherita, corso XI Febbraio, percorso normale.

Linea 55.

Solo in direzione corso Farini: da corso Matteotti deviata in corso Re Umberto, piazza Solferino, via Pietro Micca, percorso attuale.

Non sarà effettuata la fermata n. 1295 – “Re Umberto” in corso Matteotti angolo corso Re Umberto.

Linee 72 – 72/.

Direzione via Bertola: da via Cernaia deviata in piazza Solferino dove effettua capolinea provvisorio dopo via Meucci presso la fermata n. 1293 di fronte ai capolinea delle linee 14 e 63.

Direzione corso Machiavelli (Venaria): dal capolinea provvisorio di piazza Solferino prosegue ed effettua inversione di marcia all’altezza di via Gandolfo, piazza Solferino, via Cernaia, percorso normale.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese