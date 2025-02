I lavoratori della Cooperativa Arcobaleno denunciano mancanza di sicurezza sul lavoro per gli autisti

TORINO – I lavoratori iscritti al sindacato USB denunciano gravi carenze dal punto di vista della sicurezza sul lavoro nella gestione del servizio della Cooperativa Arcobaleno, che si occupa a Torino della raccolta differenziata di alcuni specifici settori di rifiuti, storicamente per quel che riguarda la carta.

“Da tempo – dicono – segnaliamo ripetuti comportamenti pericolosi e potenziali rischi per la sicurezza legati alle condizioni di lavoro all’interno della nostra azienda. In data 18 dicembre 2024, abbiamo inviato una comunicazione alla direzione di Arcobaleno, nella quale abbiamo evidenziato una serie di problematiche che mettono a rischio non solo la sicurezza dei lavoratori, ma anche quella degli utenti della strada”.

Queste le problematiche che il sindacato ha evidenziato:

Inizio anticipato del servizio: Molti autisti, per far fronte ai carichi di lavoro, iniziano il servizio con oltre un’ora di anticipo rispetto all’orario ufficiale delle 8:30, accumulando così ore di straordinario che compromettono i riflessi e la lucidità alla guida.

Assenza di cronotachigrafi: I mezzi aziendali risultano esonerati dall’utilizzo del cronotachigrafo, uno strumento fondamentale per monitorare i tempi di guida e di riposo. Questo rende impossibile verificare il rispetto delle norme di sicurezza stradale.

Sovraccarico dei mezzi: Diversi veicoli vengono caricati con quantità di merce ben oltre i limiti di portata consentiti, causando potenziali danni ai mezzi e aumentando il rischio di incidenti.

Il sindacato dice inoltre di aver “allegato fotografie e suggerito di verificare i dati tramite i dispositivi satellitari installati sui mezzi o attraverso i pesi dei carichi registrati dai responsabili di area al termine del servizio”. Nonostante le segnalazioni, però, denunciano che nessun intervento è stato effettuato.

“Purtroppo, – continuano – i nostri timori si sono concretizzati nell’incidente accaduto a un collega, che ha subito il ribaltamento del proprio mezzo durante il servizio. Questo evento, per fortuna senza gravi conseguenze, rappresenta la conferma di quanto sia urgente un intervento immediato per garantire la sicurezza dei lavoratori e prevenire ulteriori incidenti”.

Il comunicato si chiude con la richiesta alla Direzione aziendale affinché vengano presi “provvedimenti tempestivi per eliminare queste gravi situazioni di rischio”.

