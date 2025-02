Via Fagioli e Vojvoda, arrivano Kelly e Biraghi: tutte le mosse del calciomercato di Juve e Toro

TORINO – E’ stata una sessione di calciomercato invernale piuttosto movimentata per Juventus e Torino, che hanno decisamente modificato le proprie rose nel tentativo di dare una sterzata alla loro stagione. Ultima giornata di mercato particolarmente movimentata, sia in entrate che in uscita per entrambe le torinesi. Vediamo nel dettaglio.

Arrivi e partenze del Toro

Urbano Cairo si è scatenato nell’ultimo giorno utile. Ieri sono arrivati a Torino Biraghi dalla Firoentina e Salama dal Reims, per rivitalizzare centrovcampo e attacco. Nei giorni precedenti si erano concretizzati l’acquisto di Casadei e il prestito di Elmas. Tutti pronti a dare una mano a granata.

Daltro canto c’è da registrare la partenza di Vojvoda, che si somma ai prestiti di Balcot e Ciammaglichella.

Arrivi e partenze della Juve

Quattro arrivi per la Juve di Giuntoli. Oltre a Kolo Muani, che in due apparizioni di gennaio ha già avuto il tempo di segnare tre reti, sono arrivati i difensori attesi per sostituire gli infortunati di lungo corso. Alberto Costa, Renato Veiga e, proprio ieri, Kelly, darano una mano per compattare una difesa risultata piuttosto ballerina dopo l’inizio di stagione di ferro.

Agli arrivi fanno da contraltare le partenze, molto contestate, di cappitan Danilo, tornato in Brasile al Flamengo, e allì’ultimo minuto di Fagioli, prodotto del vivaio su cui la Juve aveva puntato molto, al punto da rinnovargli il contratto nel periodo della squalifica per scommesse. Ora Fagio va a rinforzare la Fiorentina. Cambio di casacca anche per Arthur, che va in prestito al Girona.

