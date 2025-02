Volley, CEV Cup: Novara si impone su Maritza Plovdiv per 3-0

NOVARA – Vittoria netta con un 3-0 per l’Igor Gorgonzola Novara di Lorenzo Bernardi nell’andata dei quarti di finale di CEV Cup: le azzurre sono scese in campo, al Pala Igor, per la gara di andata contro le campionesse di Bulgaria del Maritza Plovdiv.

Novara ha raggiunto questa fase della competizione dopo aver superato nei turni precedenti le polacche del Lodz e le turche dell’Aksaray. La gara di ritorno è in programma in Bulgaria tra quindici giorni, il 18 febbraio.

La partita

Igor in campo con Bosio in regia e Mims in diagonale, Squarcini e Aleksic centrali, Tolok e Ishikawa schiacciatrici e Fersino libero; Plovdiv con Dudova opposta a Slavcheva, Saykova e Angelova al centro, Agbortabi e Koeva in banda e Todorova libero.

Novara parte forte in battuta con gli ace di Bosio (4-2) e Mims (due in fila, 9-5) ma dopo il timeout di Plovdiv, le bulgare si riavvicinano con l’ace di Angelova (9-8) e poi ancora, dopo il primo tempo di Aleksic (11-8) con due muri su Tolok, per l’11-11. Le ospiti rimangono in scia, per poi operare il sorpasso dal 17-15 (diagonale di Ishikawa) al 17-18 (pipe di Koeva) prima del nuovo, decisivo, break azzurro. Tolok mette la freccia con due attacchi in fila (21-19), Mims scappa via (23-19) e poco dopo c’è l’esordio stagionale di Akimova (24-19). Chiude un errore in attacco di Plovdiv, 25-20,

Novara alza ancora il ritmo, Mims concretizza una gran difesa di Tolok (2-1) e scappa via in diagonale (7-1) con l’ace di Bosio che vale ia fuga azzurra sul 9-2; ancora Mims (11-3) e Bernardi da spazio a Mazzaro e Fersino, mentre Tolok e Mims continuano a macinare punti (16-5). Cambia anche la diagonale principale (dentro Bartolucci e Akimova), ma Novara continua la fuga con Mazzaro a segno a muro (21-7) e il set che scivola via fino al 25-13.

Bernardi rivoluziona il sestetto, con Villani in banda, Mazzaro al centro e Bartolucci in regia e dopo un primo momento di assestamento (0-6, poi 2-9), Novara riprende il ritmo con due ace di Tolok che dimezzano lo svantaggio sul 6-9. Mims accorcia in diagonale 9-11), Bartolucci firma il -1 (11-12) di seconda ma Plovdiv scappa nuovamente 11-14 e poi 13-17 con un muro su Tolok; Bartolucci si prende il servizio (14-17) e propizia un lunghissimo break (21-17, compreso un ace) che è l’anticamera al 25-19, messo a segno da Villani a rete.

Igor Gorgonzola Novara – Maritza Plovdiv 3-0 (25-20, 25-13, 25-19).

