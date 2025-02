Oggi, si celebra il World Nutella Day, un evento che festeggia sessant’anni della crema alla nocciola più amata al mondo

ALBA – Il 5 febbraio di ogni anno, gli amanti della Nutella si riuniscono per celebrare un prodotto che è una vera e propria icona culturale. Nato nel 2007 grazie all’iniziativa della blogger americana Sara Rosso, il World Nutella Day è l’occasione perfetta per riunire la comunità di appassionati e rendere omaggio a questa crema spalmabile che dal 1964 conquista il palato di milioni di persone in oltre 170 paesi.

Quest’anno, la festa in Italia si svolgerà al Maxxi, il Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma. L’evento, condotto dal giornalista Pierluigi Pardo, promette di essere un’esperienza memorabile per tutti i Nutella Lovers. La serata include la presentazione del libro “Il nuovo mondo Nutella – 60 anni di innovazione” di Gigi Padovani e performance dal vivo, come quella del violinista Pierpaolo Foti e dell’artista di street art Greg Goya, noto per il suo stile “fast art”.

Ma le celebrazioni non si fermano qui. Fino al 20 aprile, il Maxxi ospiterà anche una mostra dal titolo “joyn! Un viaggio nel mondo Nutella”, curata da Chiara Bertini in collaborazione con Ferrero. Questo percorso espositivo offre un tuffo nella storia e nell’innovazione di un brand che ha segnato intere generazioni, invitando adulti e bambini a riscoprire ricordi e a immergersi nelle campagne pubblicitarie più iconiche.

Thomas Chatenier, presidente globale di Nutella presso Ferrero, sottolinea l’importanza di questa giornata: “Il World Nutella Day è la prova tangibile della forza duratura del nostro brand e della passione ineguagliabile dei nostri fan. È un evento che non solo celebra il gusto unico della Nutella, ma anche il suo impatto sociale e culturale nel corso di sei decenni.”

