Si cerca Carmen Della Gatta, la ragazza di 15 anni scomparsa da Dormelletto

DORMELLETTO – Sono ore di apprensione per la scomparsa della 15enne Carmen Della Gatta.

Carmen è uscita dal comune di Dormelletto, in provincia di Novara, per prendere l’autobus in direzione Romagnano (NO), ma non ha fatto ritorno. La sua famiglia non ha più sue notizie e il telefono è stato lasciato sull’autobus.

Tramite vari post sui social la famiglia chiede aiuto. La 15enne è alta 1.60 e al momento della scomparsa indossava una tuta grigia, una giacca corta color panna, scarpe Nike bianche con logo rosa e una borsa Furla nera. Era in compagnia di un ragazzo maggiorenne e potrebbe essere scesa a Borgomanero.

Se avvistate Carmen o avete informazioni utili, mettetevi in contatto con i numeri di emergenza indicati. Ogni dettaglio può fare la differenza.

Per qualsiasi informazione utile, contattare i numeri:

3496099712 / 3891530047 / 3462416020

Oppure scrivere su Instagram: alexia.della gatta / raffy_84__

