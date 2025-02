Il video del camion che si è ribaltato in autostrada sulla Torino – Milano

RONDISSONE – Autostrada Torino – Milano chiusa per ore nel pomeriggio di ieri a causa di un incidente che fortunatamente non ha avuto conseguenze serie per le persone. Intorno alle 14 un camion si è ribaltato, tagliando l’intera carreggiata e ribaltandosi.

Le immagini dell’incidente sono state riprese dalla dash cam di un camion che seguiva. Il camion ribaltato ha occupato, perdendo il carico, tutte e tre le corsi di marcia, rendendo di fatto inagibile l’autostrada fino a sera. Fortunatamente non ci sono stati altri mezzi coinvolti. L’autista, rimasto ferito, è stato soccorso.

