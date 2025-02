Festa sulla Neve a Usseglio: in 650 con le ciaspole ai piedi nelle Valli di Lanzo

Sono stati 650 gli appassionati di montagna e amanti delle Valli di Lanzo che domenica 9 febbraio hanno preso parte alla 19ª edizione della Festa sulla Neve di Usseglio. I partecipanti hanno creato un colorato serpentone con le ciaspole ai piedi per 6 chilometri dal pianoro di Usseglio fino alla frazione Perinera, dove i partecipanti hanno recuperato le forze con tè caldo e dolci,. Lungo il percorso, i volontari del Soccorso Alpino hanno accompagnato i partecipanti, garantendo sicurezza e assistenza nonostante la tanta neve presente per le recenti copiose nevicate.

La manifestazione si è conclusa con una premiazione che ha festeggiato il gruppo più numeroso, per la maschera più originale, per chi è arrivato da più lontano, per il partecipante più giovane e per il più anziano e con una lotteria a premi. Per facilitare l’arrivo dei partecipanti, era disponibile un bus navetta gratuito messo a disposizione dalla Città metropolitana di Torino che è andato esaurito in pochi giorni.

La ciaspolata ha fatto parte del programma della Festa sulla Neve di Usseglio con momenti di festa per tutte le età. Nel pomeriggio di sabato si è tenuta una family-run al tramonto accompagnata dalla musica, mentre nella serata ci sono statiballi tradizionali francoprovenzali del gruppo Li Barmenk e un falò propiziatorio.

