Paura ad Asti: bloccata sui binari con la macchina, il treno riesce a fermarsi prima dello schianto

ASTI – Paura e panico al passaggio a livello di via dello Scalo in zona San Fedele ad Asti nella mattinata di oggi, lunedì 10 febbraio. Intorno alle 10 una donna a bordo di una macchina è rimasta bloccata sui binari. Attimi di apprensione per il treno in arrivo. Per fortuna il convoglio è riuscito a frenare in tempo evitando il deragliamento con conseguenze per i passeggeri.

Per l’episodio però il traffico in zona è andato in tilt compreso quello ferroviario. Difficoltà acuite dal fatto che il ponte Ogerio Alfieri è chiuso. Indagano i carabinieri di Asti.

