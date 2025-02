Locana: operaio cade in una vasca in un cantiere, intervenuto l’elisoccorso

LOCANA – È rimasto ferito, ma non sarebbe in pericolo di vita, l’operaio caduto in una vasca mentre lavorava in un cantiere per la realizzazione del nuovo potabilizzatore delle acque della Smat.

L’incidente è avvenuto questa mattina in frazione Praie. L’operaio è stato soccorso e trasportato in elisoccorso all’ospedale Cto di Torino.

Sul posto presenti anche i vigili del fuoco del comando provinciale, con l’elicottero Drago, e i vigili del fuoco di Ivrea con il nucleo speleo-alpino-fluviale. Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i carabinieri di Ivrea per i rilievi del caso e gli ispettori dello Spresal dell’Asl To4.

Notizia in aggiornamento

