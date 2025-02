Un anno di grandi eventi a Torino e in Piemonte: scopri quali sono

TORINO – Sostenibilità, accessibilità, digitalizzazione del patrimonio culturale e creatività: sono questi gli elementi che hanno permesso a Torino di emergere nel panorama europeo come destinazione turistica d’eccellenza, conquistando il titolo di “European Capital of Smart Tourism 2025”. Il prestigioso riconoscimento, assegnato dalla Commissione Europea, ha premiato il capoluogo europeo confermando il suo ruolo di riferimento per il turismo innovativo e sostenibile.

Un titolo che arriva in un momento di grande vivacità e dinamismo della città, sempre più protagonista di eventi di rilevanza nazionale e internazionale. Senza dimenticare le attrattive “classiche”, il centro storico patrimonio Unesco e i suoi luoghi d’arte e grandi musei, come il Museo Egizio, secondo al mondo per importanza delle collezioni dopo il Cairo, il Museo Nazionale del Cinema o ancora la Pista 500, una galleria d’arte contemporanea a cielo aperto sul tetto del Lingotto, solo per citarne alcune.

Il ricco calendario di eventi 2025 è stato presentato alla BIT Milano nell’area Regione Piemonte, dall’assessore ai Grandi eventi della Città di Torino, Domenico Carretta, che ha commentato: “Il turismo a Torino ha numeri in forte crescita, e il titolo di Capitale europea del turismo Smart è un riconoscimento ai nostri sforzi per rendere la città sempre più attrattiva a livello internazionale. I grandi eventi rappresentano un volano per il turismo e un’opportunità per mettere in luce le eccellenze, gastronomiche e culturali della nostra città. Torino non è solo un palcoscenico di eventi, ma anche una città che sa coinvolgere cittadini e turisti con un’atmosfera unica e coinvolgente”.

“I dati dimostrano che a Torino e in Piemonte quello tra grandi eventi e turismo è un connubio vincente sul quale continuare a investire – dichiarano gli assessori regionali Marina Chiarelli al Turismo, sport e Cultura e Andrea Tronzano alle Attività Produttive -. L’outdoor, la cultura, gli eventi, le eccellenze territoriali e il patrimonio enogastronomico compongono un mix di rilevanza per il posizionamento del Piemonte a livello mondiale”.

L’anno è iniziato con i FISU World University Winter Games, che hanno portato a Torino e nelle vallate olimpiche oltre 2500 atleti universitari provenienti da tutto il mondo: proseguirà dal 12 al 16 febbraio con le Frecciarossa Final Eight di basket, che per il terzo anno consecutivo trasformeranno Torino nella capitale italiana della pallacanestro.

A febbraio e marzo i riflettori saranno puntati sulle eccellenze enogastronomiche del territorio: il Salone Del Vermouth (22/23 febbraio) al Museo del Risorgimento e CioccolaTò Sua Eccellenza è il Cioccolato (dal 27 febbraio al 2 marzo), che torna con un format rinnovato e in una nuova e suggestiva location, piazza Vittorio Veneto, con numerosi appuntamenti ospitati anche in sedi museali e palazzi storici. La nuova edizione della kermesse – un progetto di Camera di commercio di Torino e Città di Torino con il supporto di Regione Piemonte e delle associazioni di categoria, organizzato da Turismo Torino e Provincia – valorizzerà Torino come grande città del cioccolato, offrendo ai visitatori un’esperienza multisensoriale che intreccia gusto e cultura, puntando sull’artigianalità e sull’eccellenza. Dal 24 febbraio al 3 marzo andrà inoltre in scena, alle OGR e a Palazzo Barolo, il Salone del Vino.

Dall’8 al 16 marzo Torino – insieme ai comuni di Sestriere, Bardonecchia e Pragelato – sarà il palcoscenico degli Special Olympics World Winter Games, il più importante evento sportivo al mondo per atleti con disabilità intellettive, con 1.500 atleti provenienti da 103 Paesi che si sfideranno in 8 discipline accompagnati da 621 coach, 2000 volontari per un pubblico previsto di 100mila spettatori. A seguire, domenica 9 marzo, si camminerà e si correrà per la ricerca sulla salute e sul cancro con Just The Woman I Am (28mila i partecipanti nel 2024), e con la Deejay Ten (domenica 23 marzo) che coinvolgerà migliaia di partecipanti nel percorso di 10 km per le vie del centro, a suon di musica.

Dal 26 al 30 marzo ritorna la manifestazione Biennale Democrazia, che con il titolo Guerre e Paci sarà dedicata alle tematiche del conflitto, alla violenza e alla guerra, alla luce della persistente minaccia di scontri interni alle società democratiche e dell’attuale scenario di crescente tensione globale.

Dal 10 al 17 aprile si terrà al Cinema Massimo il Lovers Film Festival, il più antico festival italiano cinematografico sui temi LGBTQIA; dal 16 aprile al 2 giugno torna per la seconda edizione di Exposed. Torino Foto Festival, manifestazione internazionale che propone una riflessione sull’evoluzione del medium fotografico e delle principali sfide e innovazioni del mondo dell’immagine, attraverso un cartellone di mostre temporanee, incontri, talk ed eventi nelle sedi delle principali istituzioni culturali torinesi.

Dal 23 al 30 aprile sarà la volta del grande jazz, con alcuni dei più importanti artisti nazionali e internazionali che si esibiranno in città per il Torino Jazz Festival.

Dal 28 aprile al 5 maggio ci sarà un’Ostensione speciale della Sindone per i giovani, nell’ambito del Giubileo 2025.

Maggio vedrà il ritorno del Salone Internazionale del Libro (15-19 maggio), con i suoi numeri da record: oltre 222mila i visitatori dell’edizione 2024 al Lingotto, per la più importante manifestazione italiana nel campo dell’editoria. Seguirà il Festival Internazionale dell’Economia (30 maggio – 2 giugno).

Il 21 giugno torna la colorata e festosa parata del Pride, manifestazione simbolo per i diritti della comunità LGBTQIA.

Il 19 giugno, Torino e il Piemonte ospiteranno per la prima volta in Italia il prestigioso evento enogastronomico World’s 50 Best Restaurants, che premierà i 50 migliori ristoranti del mondo celebrando la ricchezza e la diversità del panorama culinario mondiale.

Il 24 giugno i festeggiamenti di San Giovanni animeranno la città con tanti eventi, che culmineranno nel grandioso spettacolo con i fuochi d’artificio a basso impatto ambientale lungo il Po.

L’estate torinese sarà all’insegna della grande musica. Per gli appassionati dei suoni elettronici provenienti da tutta Europa dal 4 al 6 luglio si ballerà nella location post-industriale di Parco Dora con il Kappa FuturFestival. Gli amanti della musica rock e pop potranno scegliere tra i concerti del Flowers Festival (26 giugno – 13 luglio), di Sonic Park Stupinigi (dal 2 al 18 luglio) e di TODAYS Festival. Quest’ultimo proporrà come sempre una proposta artistica che spazia tra grandi nomi e le proposte più di ricercate del panorama musicale contemporaneo, con una nuova location principale (Parco Dora), quattro giornate di live e sette giorni di attività diffuse sul territorio, nel periodo compreso dal 18 agosto al 4 settembre (date e programma in via di definizione). A settembre ci sarà anche spazio per la musica classica con la diciannovesima edizione di MITO Settembremusica che, come sempre, proporrà un ricco programma di proposte per il grande pubblico, coniugando tradizione e innovazione ed esplorando collaborazioni inedite.

Il 23 agosto tornerà in città il grande ciclismo internazionale, con la partenza dal Piemonte della Vuelta di Spagna e il passaggio a Torino – che sarà il km0 della manifestazione – dopo l’avvio da Venaria Reale. Il territorio piemontese si conferma punto di riferimento internazionale per il grande ciclismo, dopo aver ospitato nel 2024 le grandi partenze di Tour de France e Giro d’Italia.

Per gli appassionati di motori, dal 26 al 28 settembre tornerà sotto la Mole il Salone Auto Torino, mentre dal 24 al 26 settembre la città ospiterà anche il più grande evento italiano dedicato all’innovazione e alla tecnologia, Italian Tech Week.

Come ogni anno, novembre sarà il mese della grande arte contemporanea con Artissima (dal 31 ottobre – 2 novembre), la più importante fiera di arte contemporanea in Italia e le altre rassegne dedicate: Paratissima, The Others, le mostre di Flashback Habitat, C2C Festival, gli appuntamenti in tutta la città e le installazioni luminose contemporanee en plein air di Luci d’Artista.

Dal 9 al 16 novembre, gli otto campioni di tennis più forti al mondo si sfideranno nella quinta edizione torinese delle Nitto ATP Finals, che nel 2024 ha registrato oltre 210mila spettatori sugli spalti dell’Inalpi Arena, più di 7mila presenze negli oltre 300 eventi diffusi organizzati dalle istituzioni per coinvolgere l’intera città. A seguire la città inizierà ad addobbarsi per le festività natalizie con molteplici appuntamenti in attesa di brindare all’ultimo dell’anno con il grande Capodanno in piazza.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese