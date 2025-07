Paziente con varie anomalie anatomiche curato dall’aritmia cardiaca all’ospedale di Asti

ASTI – Un 51enne è stato operato con una tecnica innovativa all’ospedale Cardinal Massaia di Asti perchè soffriva di aritmia cardiaca. Il 51enne non era un paziente comune, perché non aveva la vena cava inferiore a livello addominale, via d’accesso privilegiato per portare il catetere al cuore passando dalle gambe come avviene abitualmente, si è quindi deciso di utilizzare la vena giugulare nel collo. Altra anomalia era la Destrocardia (il cuore è a destra dello sterno e non a sinistra), oltre al fatto che nel corpo del paziente tutti gli organi interni erano disposti a specchio rispetto alla posizione anatomica normale.

Per correggere l’aritmia cardiaca si è usata la tecnica dell’elettroporazione, cioè si sono usati gli impulsi elettrici ad alta intensità per colpire in modo preciso le cellule del cuore responsabili del battito irregolare.

Secondo gli esperti dell’ospedale di Asti, si tratta del primo intervento registrato in letteratura con una tecnica simile in una condizione così anomala.

