All’Envi Park arriva Cristallo di Luce, opera di arte pubblica di Diego Scroppo

TORIBO – Sarà inaugurata domani, 13 febbraio 2025, all’Environment Park in via Livorno 60, l’opera d’arte pubblica Cristallo di Luce, creata dall’artista Diego Scroppo e curata dall’associazione The Sharing.

Questa installazione entra ufficialmente a far parte della sezione Luminarie della rassegna torinese Luci d’Artista, consolidando il legame tra arte contemporanea e sostenibilità urbana. L’appuntamento rientra nel progetto Accademia della Luce, un percorso di iniziative e attività che integrano e accompagnano le installazioni luminose sul territorio cittadino sin dal 2018.

La comunione tra il Cristallo e Luci d’Artista avviene dunque all’insegna dell’intento condiviso da Torino e da The Sharing di mettere sempre di più le opere d’arte in diretta relazione con gli spazi cittadini e i propri abitanti.

Il progetto

Il Cristallo di Luce è un progetto visionario che combina vetro, acciaio e alluminio per rievocare le imponenti forme del paesaggio alpino che caratterizza la landscape torinese. Al suo interno custodisce una pianta d’ulivo, simbolo di resilienza e adattamento, che invita a riflettere sul rapporto tra uomo e natura.

Dotata di tecnologia fotovoltaica, l’opera ha una anche anima sostenibile: è in grado, infatti, di autoalimentarsi e generare energia, fornendo circa 900 kWh all’anno, sufficienti per ricaricare in una giornata 4 e-bike, 45 laptop a ricarica completa e 200 smartphone.

Con questo progetto, The Sharing incontra alcuni importanti punti del Sustainable Development Goals (SDG): il miglioramento dell’efficienza globale nel consumo di risorse e nel tentare di scollegare la crescita economica dalla degradazione ambientale, la riduzione entro il 2030 dell’impatto ambientale negativo pro-capite delle città, l’implementazione di strumenti per lo sviluppo sostenibile del turismo.

L’opera trova la sua sede permanente all’Environment Park, il Parco Tecnologico di Torino: nessuna casa poteva essere più appropriata del luogo della città dove da oltre vent’anni si lavora per supportare Pubbliche Amministrazioni e imprese nei loro percorsi di sostenibilità e innovazione culturale. La presenza del Cristallo all’interno dell’Environment Park sancisce l’impegno e l’armonia possibili tra arte e impresa, sodalizio che si stabilisce sotto la luce della sostenibilità.

L’arte di Diego Scroppo

Scroppo, dopo gli studi all’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, è erede di una tradizione monumentale, con uno stile modernissimo e arcaico al tempo stesso, al pari delle forme che immagina e dei materiali che usa. Le sue creazioni, per molti versi giocate nell’ambito del realismo delle forme e della rappresentazione, sono una brillante sintesi di organico e inorganico, di memoria e innovazione, di eleganza e perturbazione.

Per la realizzazione del Cristallo di Luce si è ispirato agli antichi obelischi egizi, richiamando la loro funzione simbolica e spirituale. Con i suoi sette metri di altezza, il Cristallo incarna un dialogo tra luce e ombra, tradizione e innovazione, rappresentando un microcosmo delle tensioni e delle bellezze del nostro pianeta.

La base, che riproduce l’ombra tridimensionale del monolite, ospita i pannelli fotovoltaici, creando un paradosso visivo: è nell’oscurità che la luce viene catturata e trasformata in energia.

“Parte della mia arte è stata privatizzata, tolta al pubblico. Ma l’arte deve sempre essere pubblica; paradossalmente non appartiene nemmeno all’autore” afferma Diego Scroppo, sottolineando l’importanza della condivisione.

Il progetto è stato realizzato nel contesto del bando ART~WAVES della Fondazione Compagnia di San Paolo, volto a promuovere progetti culturali innovativi sul territorio.

