Bonus Teleriscaldamento Iren 2025: da oggi via alle domande on-line

TORINO – È online da oggi il form per richiedere il Bonus Teleriscaldamento Iren 2025.

Il Bonus Teleriscaldamento Iren è uno sconto in bolletta a totale carico del Gruppo Iren, per le fasce ISEE più basse.

La domanda potrà quindi essere fatta online e direttamente attraverso i canali Iren.

Per ottenere il Bonus Teleriscaldamento Iren occorrono:

L’attestazione ISEE

Il numero cliente e codice contratto (indicati in bolletta)

Copia di un documento di identità in coso di validità.

Per i clienti che hanno già ottenuto il Bonus Teleriscaldamento Iren per la stagione termica 2023-2024 è stata predisposta una procedura semplificata con una apposita comunicazione.

Restano attivi, inoltre, il numero verde 800969696 e Whatsapp 3771227905 e gli sportelli territoriali Iren.

Per accedere al Bonus Teleriscaldamento 2025, sono previsti i seguenti valori di soglia ISEE:

per i nuclei familiari con indicatore ISEE non superiore a 9.530 € sarà riconosciuto un bonus pari a 149 euro per famiglie fino a 4 componenti oppure di 168 euro per le famiglie con oltre 4 componenti;

per i nuclei familiari con indicatore ISEE compreso tra 9.530 € e 15.000 € sarà riconosciuto un bonus pari a 119 euro per le famiglie fino a 4 componenti oppure di 134 euro per le famiglie con oltre 4 componenti;

per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 € sarà riconosciuto un bonus pari a 168 euro

Il Bonus Teleriscaldamento Iren può essere richiesto entro il 31 marzo 2025, cliccando a questo link

Per i cittadini che dovessero risultare idonei, il Bonus Teleriscaldamento Iren sarà corrisposto a partire dai 3 mesi successivi alla scadenza della presentazione della domanda direttamente in bolletta come sconto commerciale sui consumi effettuati.

