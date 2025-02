Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro ha ricevuto da Nova Coop una donazione di 158 mila euro

TORINO – È stato consegnato questa mattina un assegno del valore di 158.177 euro, pari alla somma raccolta da Nova Coop attraverso l’iniziativa “Scegli il prodotto Coop e insieme sosteniamo la ricerca contro il cancro”, con la quale la Cooperativa ha scelto di destinare, nel mese di dicembre, l’1 per cento del valore di vendita del prodotto alimentare confezionato a marchio in favore dell’Istituto di Candiolo – IRCCS.

Si rinnova così, ancora una volta, la collaborazione tra Nova Coop e Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro a sostegno della promozione della salute e delle attività di ricerca oncologica, diagnosi e cura condotte in Piemonte dall’Istituto di Candiolo – IRCCS.

A cosa servirà la donazione

Quest’anno i fondi raccolti serviranno a dotare l’Istituto di centrali di monitoraggio clinico avanzato per il supporto intensivo ai pazienti nei reparti di alta criticità.

In particolare:

Una nuova centrale di monitoraggio avanzata per il reparto di Rianimazione, dotata di moduli di trasporto che consentiranno il monitoraggio continuo dei pazienti anche durante il trasferimento in situazioni di emergenza.

Una nuova centrale di monitoraggio remoto per il reparto di Medicina Interna, che permetterà il controllo in tempo reale dei parametri vitali dei pazienti e un intervento tempestivo in caso di variazioni repentine.

Il recupero e la ricollocazione delle apparecchiature esistenti per la creazione di una centrale di monitoraggio dedicata al Centro Trapianti, garantendo un controllo costante dei pazienti in un contesto in cui la sorveglianza è cruciale per il successo dei trattamenti.

Con questa ulteriore donazione i contributi, raccolti e devoluti da Nova Coop in favore dell’iniziativa a tutela della salute con benefici per l’intera comunità, nel corso di sei edizioni, sono arrivati a 823 mila euro.

Il secondo pilastro di questa collaborazione è ormai da alcuni anni l’impegno congiunto per rafforzare la sensibilizzazione verso la prevenzione oncologica e l’opportunità di accesso a iniziative specifiche per la comunità dei circa 590 mila soci Nova Coop, un progetto che nel 2024 ha visto gli specialisti dell’Istituto di Candiolo impegnati nell’offrire visite di screening gratuite per i tumori della mammella.

Nel corso del 2025 la proposta di appuntamenti di screening ritorna con una campagna rivolta, per la prima volta, a due diversi gruppi di patologie: i tumori dell’apparato riproduttivo femminile e quelli del distretto testa-collo. La peculiarità della proposta, confermata anche in questa nuova edizione, è che, per rendere più semplice ai soci della Cooperativa aderire all’iniziativa da tutto il Piemonte, circa il 30 per cento delle visite verrà svolto in apposite giornate sul territorio, presso le sale soci dei negozi Nova Coop, mentre le rimanenti avverranno presso gli ambulatori dell’Istituto di Candiolo.

Le visite, riservate ai soci Nova Coop e possibili solo su prenotazione in date specifiche a partire dal prossimo mese di marzo, saranno in ogni caso effettuate dagli specialisti dell’Istituto, con il coordinamento del dott. Luigi Carlo Turco, Direttore dell’Ovarian Cancer Center, e del dott. Stefano Bondi, Direttore di Otorinolaringoiatria.

Maggiori dettagli su calendario e luoghi delle visite saranno disponibili a breve sul sito www.novacoop.it e telefonando al numero verde 800.238380.

