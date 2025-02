Due weekend da tutto esaurito e Torino Airport invita a recarsi agli imbarchi con ore d’anticipo

TORINO – Due ore d’anticipo per i voli europei, tre ore d’anticipo per i voli extra Schengen. E’ quanto invita a fare l’Aeroporto di Torino Caselle nei weekend del 15/16 e 22/23 febbraio per semplificare le procedure d’imbarco.

I prossimi sono due weekend particolarmente affollati per l’aeroporto Sandro Pertini e così c’è la richiesta ai passeggeri di anticipare il normale arrivo in aeroporto per l’imbarco.

