Incidente a Settimo coinvolge 5 veicoli, ferite 5 persone, alcune gravi

SETTIMO TORINESE – Un gravissimo incidente stradale si è verificato in serata a Settimo Torinese, lungo via Brescia, all’altezza di via Sicilia. Sono ben 5 i veicoli coinvolti, tra cui un camion. Tutti i mezzi sono andati praticamente distrutti.

5 persone sono rimaste ferite, alcune delle quali in maniera molto grave. In particolare una ragazza è stata trasportata all’ospedale Giovanni Bosco di Torino in codice rosso.

