Mercoledì 12 febbraio si discute in un assemblea pubblica delle alternative all’insediamento alla Pellerina del nuovo Ospedale Maria Vittoria

Mercoledì 12 febbraio 2025, alle ore 18:00, presso il Teatro della Provvidenza a Torino in in Via Asinari di Bernezzo N. 34/A si svolgerà un’Assemblea Pubblica dal titolo Salviamo il Parco, Sì all’ospedale NO alla Pellerina, L’alternativa c’è in cui si discute nuovamente dell’insediamento del nuovo Ospedale Maria Vittoria nella zona del Parco della Pellerina e della possibile opzione alternativa presso l’area dell‘Amedeo di Savoia – Birago di Vische .

I temi dell’incontro organizzato dal Comitato Salviamo la Pellerina saranno : Quale futuro attende il Parco della Pellerina se verrà costruito il Nuovo Ospedale Maria Vittoria ? Quali problematiche geologiche e tecniche presenta l’attuale sito? Ci sono soluzioni alternative, perché non vengono considerate?

I relatori dell’evento moderato da Christian Citro consigliere Circoscrizione IV Torino saranno

Lorenzo Buonomo libero professionista

Giuseppe Veglia libero professionista

Guido Bruno Geologo

Ugo Mattei Giurista, Generazioni Future

Mariangela Rosolen ATTAC Torino

Andrea Giovetti Legale Comitato Salviamo la Pellerina

Vittorio Pasteris Giornalista

Roberta Contratto e Giorgio Zimbaro Coordinatori del Comitato Salviamo la Pellerina

