Michelin, giù la produzione: rischio licenziamenti a Spinetta Marengo

SPINETTA MARENGO – Se anni fa la produzione del colosso francese degli pneumatici era di 8 milioni di unità, nel 2024 si è scesi a 5 milioni.

Le previsioni per l’anno che viene non sembrano più rosee: solo quattro milioni di unità.

Per questo, Michelin ha annunciato un piano triennale di riorganizzazione. Per ora, non si parla di licenziamenti ma di un “percorso di recupero della produttività”.

Michelin ha però annunciato quali saranno gli stabilimenti interessati: tra i tanti, figura proprio quello di Spinetta Marengo, in provincia di Alessandria.

Qui lavorano 900 addetti: circolano voci di prepensionamenti, ma ancora nulla di certo. Già nel 2022, a causa della carenza di materie prime, lo stabilimento fu interessato da un lungo periodo di cassa integrazione.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese