Tortona, sventata la truffa dell’Asfalto a Basso Costo

TORTONA – La Guardia di Finanza ha individuato e denunciato otto persone coinvolte in una frode legata alla posa dell’asfalto ai danni di cittadini e imprenditori locali.

Il gruppo operava proponendo lavori a prezzi estremamente bassi per la pavimentazione di cortili, strade private e parcheggi, presentandosi direttamente presso abitazioni e aziende.

Per giustificare i costi ridotti, i truffatori affermavano di aver appena terminato interventi su cantieri vicini e di avere a disposizione manodopera e materiale avanzato da smaltire, spesso dichiarando falsamente di operare su incarico di enti pubblici.

Dopo aver convinto le vittime, i lavori venivano eseguiti rapidamente e, in alcuni casi, venivano realizzati interventi aggiuntivi non concordati, per i quali veniva poi richiesto un pagamento extra con la minaccia di conseguenze legali.

Tuttavia, il materiale utilizzato risultava di pessima qualità e si deteriorava in pochi giorni, lasciando i clienti con un danno evidente e senza possibilità di rivalersi, poiché la banda si spostava velocemente in altre zone per evitare di essere rintracciata.

Numerosi cittadini e piccoli imprenditori della provincia sono stati raggirati, trovandosi senza tutela e senza possibilità di recuperare il denaro speso.

Inoltre, le società coinvolte non avevano né uffici né una reale attività, mentre i lavoratori impiegati erano completamente in nero.

I guadagni ottenuti, infine, non venivano dichiarati al Fisco, aggravando ulteriormente la situazione.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese