Ad Alessandria arrivano quattro nuovi autobus elettrici

ALESSANDRIA – Amag mobilità Alessandria ha inserito nella sua flotta quattro nuovi autobus elettrici.

Nel 2024 ne erano già stati aggiunti due: ora la flotta Green della città passa a un totale di sei veicoli.

I nuovi autobus sono prodotti dalla cinese Yutong, sono lunghi 9 metri e hanno un’autonomia di 350 km.

Dal 2026, il parco mezzi sarà interamente a metano o elettrico, abbassando significativamente le emissioni provenienti dal trasporto pubblico alessandrino.

L’Amminsitratrice Delegata di Amag, Valentina Astori, ha poi annunciato di aver presentato in regione un progetto per la costruzione di un impianto fotovoltaico per produrre autonomamente l’elettricità per rifornire i mezzi.

