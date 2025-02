Willie Peyote porta Torino, e il Toro, sul palco dell’Ariston – VIDEO

SANREMO – Un grande successo per la prima serata del 75° Festival di Sanremo. Carlo Conti, affiancato da Antonella Clerici e Gerry Scotti, ha convinto il pubblico e i dati lo confermano: 12.6 milioni e 65.3% di share.

Sul palco dell’Ariston c’è anche tanta Torino, ad aprire la serata un omaggio al maestro Ezio Bosso e più tardi, tra i cantanti in gara, presente anche il torinese Willie Peyote.

Il rapper e cantautore di 39 anni partecipa con il brano “Grazie ma no grazie”, ispirato dal monologo dell’ottava scena del secondo atto del Cyrano de Bergerac e che certamente sentiremo spesso passare in radio e canticchiare per strada. Ma c’è un particolare di Willie Peyote che ha attirato l’attenzione: le sue scarpe.

L’artista piemontese si è presentato con un paio di mocassini realizzati da Giovanni Mareschi, bianchi e neri e, al centro, lo stemma del Toro in bella mostra. Un promemoria sulla sua ben nota fede calcistica.

Direi che sappiamo per chi tifare a Sanremo 2025.

Scrive il club granata sui social.

