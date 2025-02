Addio a Mimmo Lucà, storico esponente della sinistra torinese

TORINO – Mimmo Lucà, ex deputato e figura di spicco della sinistra piemontese, è morto a Torino all’età di 71 anni dopo una breve malattia. Nato in Calabria, aveva trovato in Piemonte il centro del suo impegno politico e sociale, a partire dalle Acli torinesi, di cui è stato presidente, fino alla lunga carriera parlamentare.

Tra i promotori dei Cristiano sociali nel 1993, fu eletto deputato nel 1994 nel collegio di Rivoli-Orbassano e per cinque legislature ha rappresentato il territorio, lavorando su temi di giustizia sociale e diritti. Cofondatore dei Ds nel 1998, ha sostenuto Romano Prodi e poi Piero Fassino, entrando nella segreteria nazionale del partito. Dopo il 2013, si è dedicato al sociale, guidando il Consorzio Cidis di Orbassano.

Lucà lascia un’eredità politica segnata dall’impegno per l’uguaglianza e la solidarietà, valori che ha difeso fino alla fine.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese