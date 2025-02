Autista di Casale Monferrato salva un ragazzino di 13 anni da una crisi respiratoria

CASALE MONFERRATO – Isabel Benavides, 47enne autista della compagnia Stat di Casale Monferrato, che lavora per Flixbus guidava il pullman passeggeri diretto verso la Spagna. All’altezza di Lugano è stata avvertita dal papà di un ragazzino di 13 anni che stava avendo una crisi respiratoria.

Fermato il mezzo, la donna gli ha praticato il massaggio cardiaco e la respirazione artificiale mentre il collega chiamava i soccorsi. Sono proprie le manovre di primo soccorso praticate tempestivamente ad aver salvato il giovane.

“So di aver salvato quel bambino. Sono felice per la riconoscenza che mi è stata espressa, d’altra parte non ho fatto che il mio dovere. L’avrei fatto per qualunque persona a bordo: sono situazioni difficili, ma bisogna sempre essere lucidi e usare la testa. Un ringraziamento speciale va al collega che era in servizio con me, per la sua collaborazione” – dichiara Benavides.

“L’attitudine spiccata al problem solving che Benavides ha dimostrato nella gestione di questo imprevisto rappresenta una dote preziosa nell’ambito della professione dell’autista – spiegano da Flixbus, facendole i complimenti – da valorizzare con percorsi di formazione adeguati, soprattutto alla luce del successo crescente che gli autobus a lunga percorrenza hanno riscosso negli ultimi anni quale soluzione di viaggio nazionale e internazionale”.

“L’importante che il bambino ora stia bene – conclude l’autista -. Spero di riaverlo a bordo in futuro. Lo porteremo ovunque lui e la sua famiglia desiderano!! Sarà un piacere”.

