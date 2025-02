Borgiallo: un uomo di 89 anni è stato trovato morto in casa, intossicato dal monossido

BORGIALLO – Il corpo senza vita di un pensionato di 89 anni è stato ritrovato in casa, in via Bertolero, intorno all’ora di pranzo di oggi. A uccidere l’anziano il monossido di carbonio.

A scoprire il cadavere è stata la nipote della vittima, di 30 anni, che ha subito dato l’allarme e che è rimasta lievemente intossicata insieme al figlio dell’anziano, di 58 anni, trovato nell’appartamento al piano superiore. Le loro condizioni sono buone ed entrambi sono stati trasportati dall’ambulanza della Croce Rossa all’ospedale di Cuorgné per le cure del caso.

Sul luogo della tragedia presenti i vigili del fuoco di Ivrea e il nucleo per il rischio nucleare-chimico-batteriologico-radioattivo del comando provinciale. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.

