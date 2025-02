Il giaguaro Regina compie 23 anni al Parco Safari delle Langhe: un record per questa specie

MURAZZANO – Il Parco Safari delle Langhe si prepara a celebrare un evento raro nel mondo della zoologia: il giaguaro Regina ha raggiunto l’età di 23 anni, un traguardo che la rende, con ogni probabilità, uno degli esemplari più longevi della sua specie in cattività. La sua età, confermata da documenti ufficiali, rappresenta un caso significativo nell’ambito della cura e della conservazione degli animali selvatici.

Per l’occasione, domenica 16 febbraio il parco organizza una giornata dedicata alla sensibilizzazione sulla fauna selvatica e all’educazione ambientale. Tra le attività in programma, i bambini avranno la possibilità di partecipare alla creazione di arricchimenti regalo per Regina, un’attività che si svolgerà in collaborazione con l’etologa del parco. Due sessioni sono previste all’interno del rettilario, alle 11:30 e alle 14:30.

Dopo la preparazione, i partecipanti potranno assistere alla consegna degli arricchimenti all’interno dell’area dedicata al giaguaro. L’evento offrirà l’opportunità di osservare il comportamento dell’animale di fronte agli stimoli proposti, un’esperienza che unisce divertimento e divulgazione scientifica.

L’iniziativa mira a sensibilizzare il pubblico sull’importanza del benessere animale e delle pratiche di arricchimento ambientale, fondamentali per garantire una migliore qualità della vita agli esemplari ospitati nei parchi faunistici. Un’occasione per approfondire la conoscenza di una specie affascinante e riflettere sul ruolo della conservazione in contesti controllati.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese